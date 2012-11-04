Коробков Анатолий
Место рожденияАлтайский край
Дата рождения1941
Дата смерти04.11.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1967
Рождение ребёнка
1968
Дочь: (Коробкова) Светлана
Мать ребёнка: Коробкова (Калинко) Людмила
Рождение ребёнка
08.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коробкова (Калинко) Людмила
Смерть
04.11.2012
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно