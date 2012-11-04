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Коробков Анатолий

Место рождения

Алтайский край

Дата рождения

1941

Дата смерти

04.11.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1967

Жена: Коробкова (Калинко) Людмила

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
1968

Дочь: (Коробкова) Светлана

Мать ребёнка: Коробкова (Калинко) Людмила

Рождение ребёнка
08.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коробкова (Калинко) Людмила

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Смерть
04.11.2012
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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