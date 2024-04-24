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Шипилова (Крайнова) Ирина Андреевна

Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

16.04.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1855 ст.

Отец: Крайнов Андрей Епифанович

Мать: Крайнова Екатерина Ивановна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
?
Крещение
17.04.1855 ст.
Переволоцкий, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
08.11.1872 ст.

Муж: Шипилов Константин Семёнович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
жених - мещанин г. Оренбурга невеста - казачья девица станицы Донецкой
Рождение ребёнка
23.01.1874 ст.

Сын: Шипилов Василий Константинович

Отец ребёнка: Шипилов Константин Семёнович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
отец - мещанин г. Оренбурга
Рождение ребёнка
Около ?.03.1882 ст.

Сын: Шипилов Иван Константинович

Отец ребёнка: Шипилов Константин Семёнович

Рождение ребёнка
28.07.1884 ст.

Дочь: Горланова (Шипилова) Прасковья Константиновна

Отец ребёнка: Шипилов Константин Семёнович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.12.1886 ст.

Дочь: Кудрявцева (Шипилова) Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Шипилов Константин Семёнович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.09.1892 ст.

Сын: Шипилов Григорий Константинович

Отец ребёнка: Шипилов Константин Семёнович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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