Шипилова (Крайнова) Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рождения16.04.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1855 ст.
?
Крещение
17.04.1855 ст.
Переволоцкий, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
08.11.1872 ст.
жених - мещанин г. Оренбурга невеста - казачья девица станицы Донецкой
Рождение ребёнка
23.01.1874 ст.
Сын: Шипилов Василий Константинович
Отец ребёнка: Шипилов Константин Семёнович
отец - мещанин г. Оренбурга
Рождение ребёнка
Около ?.03.1882 ст.
Сын: Шипилов Иван Константинович
Отец ребёнка: Шипилов Константин Семёнович
Рождение ребёнка
28.07.1884 ст.
Дочь: Горланова (Шипилова) Прасковья Константиновна
Отец ребёнка: Шипилов Константин Семёнович
Рождение ребёнка
20.12.1886 ст.
Дочь: Кудрявцева (Шипилова) Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Шипилов Константин Семёнович
Рождение ребёнка
21.09.1892 ст.
Сын: Шипилов Григорий Константинович
Отец ребёнка: Шипилов Константин Семёнович
Смерть
Неизвестно