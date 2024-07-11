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Шипилов Иван Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.03.1882 ст.

Дата смерти

После 1919

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1882 ст.

Отец: Шипилов Константин Семёнович

Мать: Шипилова (Крайнова) Ирина Андреевна

Бракосочетание
06.02.1900 ст.

Жена: Тюрина - Шипилова (Башканова) Ирина Николаевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
жених - мещанин г. Оренбурга, первым браком невеста - крестьянка, вторым браком
Рождение ребёнка
25.03.1901 ст.

Сын: Шипилов Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Тюрина - Шипилова (Башканова) Ирина Николаевна

Судаковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.10.1903 ст.

Сын: Шипилов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Тюрина - Шипилова (Башканова) Ирина Николаевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Свидетельство о рождении выдано - 05.1934
Рождение ребёнка
18.02.1906 ст.

Дочь: (Шипилова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Тюрина - Шипилова (Башканова) Ирина Николаевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1911 ст.

Дочь: (Шипилова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Тюрина - Шипилова (Башканова) Ирина Николаевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.03.1919

Дочь: (Шипилова) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Тюрина - Шипилова (Башканова) Ирина Николаевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Свидетельства о рождении выданы - 09.1927 26.04.1932
Смерть
После 1919

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