Шипилов Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.03.1882 ст.
Дата смертиПосле 1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1882 ст.
Бракосочетание
06.02.1900 ст.
жених - мещанин г. Оренбурга, первым браком невеста - крестьянка, вторым браком
Рождение ребёнка
25.03.1901 ст.
Мать ребёнка: Тюрина - Шипилова (Башканова) Ирина Николаевна
Судаковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.10.1903 ст.
Мать ребёнка: Тюрина - Шипилова (Башканова) Ирина Николаевна
Свидетельство о рождении выдано - 05.1934
Рождение ребёнка
18.02.1906 ст.
Дочь: (Шипилова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Тюрина - Шипилова (Башканова) Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
01.10.1911 ст.
Дочь: (Шипилова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Тюрина - Шипилова (Башканова) Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
19.03.1919
Дочь: (Шипилова) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Тюрина - Шипилова (Башканова) Ирина Николаевна
Свидетельства о рождении выданы - 09.1927 26.04.1932
Смерть
После 1919