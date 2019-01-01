посёлок Судаковка, посёлок Судаковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Судаковка

Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
381Судаков, отр. казач. Ор. в.при р. Самаре.6570277257

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Переволоцкий район
706763Судаковкапосёлок52°01'с.ш.54°26'в.д.N-40-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Переволоцкий муниципальный район, Сельское поселение Кариновский сельсовет
53637416106п Судаковкапоселок
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