Горланова (Шипилова) Прасковья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горланова (Шипилова) Прасковья Константиновна

Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

28.07.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1884 ст.

Отец: Шипилов Константин Семёнович

Мать: Шипилова Ирина Андреевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
15.05.1900 ст.

Муж: Горланов Михаил Кузьмич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
невеста - дочь мещанина г. Оренбурга жених - казак поселка Судакова
Рождение ребёнка
17.08.1901 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Горланов Михаил Кузьмич

Судаковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.03.1903 ст.

Сын: Горланов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Горланов Михаил Кузьмич

Судаковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.12.1904 ст.

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Горланов Михаил Кузьмич

Судаковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.09.1916 ст.

Дочь: Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Горланов Михаил Кузьмич

Судаковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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