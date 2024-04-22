Горланова (Шипилова) Прасковья Константиновна
Место рождения
Дата рождения28.07.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1884 ст.
Бракосочетание
15.05.1900 ст.
невеста - дочь мещанина г. Оренбурга жених - казак поселка Судакова
Рождение ребёнка
17.08.1901 ст.
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Горланов Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
16.03.1903 ст.
Сын: Горланов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Горланов Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
03.12.1904 ст.
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Горланов Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
23.09.1916 ст.
Дочь: Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Горланов Михаил Кузьмич
Смерть
Неизвестно