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Горланов Михаил Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.05.1900 ст.

Жена: Горланова Прасковья Константиновна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
невеста - дочь мещанина г. Оренбурга жених - казак поселка Судакова
Рождение ребёнка
17.08.1901 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Горланова Прасковья Константиновна

Судаковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.03.1903 ст.

Сын: Горланов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Горланова Прасковья Константиновна

Судаковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.12.1904 ст.

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Горланова Прасковья Константиновна

Судаковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.09.1916 ст.

Дочь: Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Горланова Прасковья Константиновна

Судаковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Судаковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
казак
Смерть
Неизвестно
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