Горланов Михаил Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.05.1900 ст.
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
невеста - дочь мещанина г. Оренбурга жених - казак поселка Судакова
Рождение ребёнка
17.08.1901 ст.
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Горланова Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
16.03.1903 ст.
Сын: Горланов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Горланова Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
03.12.1904 ст.
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Горланова Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
23.09.1916 ст.
Дочь: Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Горланова Прасковья Константиновна
Место жительства
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно