Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Михайлович

Яков Михайлович

avatar

Место рождения

д. Тувси

Дата рождения

20.10.1893

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1893

Отец: Михаил Фёдотович

Мать: Кристина Давыдовна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Геннадий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1939

Дочь: Михайлова Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.