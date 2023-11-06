Яков Михайлович
Место рожденияд. Тувси
Дата рождения20.10.1893
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1893
Отец: Михаил Фёдотович
Мать: Кристина Давыдовна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Геннадий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1939
Дочь: Михайлова Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана