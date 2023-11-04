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Геннадий Яковлевич

Место рождения

д. Тувси

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Яков Михайлович

Мать: не указана

д. Тувси
Смерть
Неизвестно
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