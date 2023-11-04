Кристина Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кристина Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Фёдотович

Рождение ребёнка
20.10.1893

Сын: Яков Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Фёдотович

Рождение ребёнка
30.01.1897

Сын: Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Фёдотович

Рождение ребёнка
01.04.1900

Дочь: Смирнова (Михайлова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Фёдотович

Смерть
Неизвестно

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