Кристина Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Фёдотович
Рождение ребёнка
20.10.1893
Сын: Яков Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Фёдотович
Рождение ребёнка
30.01.1897
Сын: Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Фёдотович
Рождение ребёнка
01.04.1900
Дочь: Смирнова (Михайлова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Фёдотович
Смерть
Неизвестно