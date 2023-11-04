Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Яков Михайлович

Мать: не указана

Смерть
1993
д. Тувси
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