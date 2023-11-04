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Иван Яковлевич
Иван Яковлевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
1993
Пол
Мужской
Отец
Яков Михайлович
1893 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
NС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Яков Михайлович
Мать: не указана
Смерть
1993
д. Тувси
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