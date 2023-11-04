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Михайлова Валентина Яковлевна
Михайлова Валентина Яковлевна
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Древо
Место рождения
д. Тувси
Дата рождения
03.01.1939
Пол
Женский
Отец
Яков Михайлович
1893 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
NС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1939
Отец:
Яков Михайлович
Мать: не указана
д. Тувси
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