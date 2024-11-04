Железовский Артемий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелезовский Артемий Никифорович

Железовский Артемий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1904

Дата смерти

12.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1904

Отец: Железовский Никифор Васильевич

Мать: Железовская Дарья Азаровна

Рождение ребёнка
16.01.1931

Дочь: Железовская Анастасия Артёмовна

Мать ребёнка: Железовская (Щербенёва) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
03.10.1932

Сын: Железовский Сергей Артёмович

Мать ребёнка: Железовская (Щербенёва) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.11.1934

Сын: Железовский Иван Артёмович

Мать ребёнка: Железовская (Щербенёва) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.03.1937

Дочь: Шалаева (Железовская) Валентина Артёмовна

Мать ребёнка: Железовская (Щербенёва) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
30.09.1938

Сын: Железовский Николай Артемьевич

Мать ребёнка: Железовская (Щербенёва) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.06.1940

Сын: Железовский Пётр Артёмович

Мать ребёнка: Железовская (Щербенёва) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.04.1942

Сын: Железовский Владимир Артёмович

Мать ребёнка: Железовская (Щербенёва) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
10.11.1944

Дочь: Стайнова Галина Артёмовна

Мать ребёнка: Железовская (Щербенёва) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.08.1946

Дочь: Кипарисова Анна Артёмовна

Мать ребёнка: Железовская (Щербенёва) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
06.01.1949

Дочь: Ежова (Железовская) Татьяна Артёмовна

Мать ребёнка: Железовская (Щербенёва) Мария Фёдоровна

Смерть
12.01.1985

Мы используем куки для улучшения работы сайта.