Железовский Артемий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1904
Дата смерти12.01.1985
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Железовская Анастасия Артёмовна
Мать ребёнка: Железовская (Щербенёва) Мария Фёдоровна
Сын: Железовский Сергей Артёмович
Мать ребёнка: Железовская (Щербенёва) Мария Фёдоровна
Сын: Железовский Иван Артёмович
Мать ребёнка: Железовская (Щербенёва) Мария Фёдоровна
Дочь: Шалаева (Железовская) Валентина Артёмовна
Мать ребёнка: Железовская (Щербенёва) Мария Фёдоровна
Сын: Железовский Николай Артемьевич
Мать ребёнка: Железовская (Щербенёва) Мария Фёдоровна
Сын: Железовский Пётр Артёмович
Мать ребёнка: Железовская (Щербенёва) Мария Фёдоровна
Сын: Железовский Владимир Артёмович
Мать ребёнка: Железовская (Щербенёва) Мария Фёдоровна
Дочь: Стайнова Галина Артёмовна
Мать ребёнка: Железовская (Щербенёва) Мария Фёдоровна
Дочь: Кипарисова Анна Артёмовна
Мать ребёнка: Железовская (Щербенёва) Мария Фёдоровна
Дочь: Ежова (Железовская) Татьяна Артёмовна
Мать ребёнка: Железовская (Щербенёва) Мария Фёдоровна