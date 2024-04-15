Железовская Дарья Азаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Железовская Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Железовский Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Железовская Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Железовский Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеенкина (Железовская) Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Железовский Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дериглазова (Железовская) Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Железовский Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Железовский Пётр Никифорович
Отец ребёнка: Железовский Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Железовский Трофим Никифорович
Отец ребёнка: Железовский Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Железовский Тимофей Никифорович
Отец ребёнка: Железовский Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
17.10.1904
Сын: Железовский Артемий Никифорович
Отец ребёнка: Железовский Никифор Васильевич
Смерть
Неизвестно