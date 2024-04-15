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Железовский Никифор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Железовская Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Железовская Дарья Азаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Железовская Дарья Никифоровна

Мать ребёнка: Железовская Дарья Азаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеенкина (Железовская) Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: Железовская Дарья Азаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дериглазова (Железовская) Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Железовская Дарья Азаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Железовский Пётр Никифорович

Мать ребёнка: Железовская Дарья Азаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Железовский Трофим Никифорович

Мать ребёнка: Железовская Дарья Азаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Железовский Тимофей Никифорович

Мать ребёнка: Железовская Дарья Азаровна

Рождение ребёнка
17.10.1904

Сын: Железовский Артемий Никифорович

Мать ребёнка: Железовская Дарья Азаровна

Смерть
Неизвестно

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