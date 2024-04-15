Железовский Никифор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Железовская Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Железовская Дарья Азаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Железовская Дарья Никифоровна
Мать ребёнка: Железовская Дарья Азаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеенкина (Железовская) Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: Железовская Дарья Азаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дериглазова (Железовская) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Железовская Дарья Азаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Железовский Пётр Никифорович
Мать ребёнка: Железовская Дарья Азаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Железовский Трофим Никифорович
Мать ребёнка: Железовская Дарья Азаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Железовский Тимофей Никифорович
Мать ребёнка: Железовская Дарья Азаровна
Рождение ребёнка
17.10.1904
Сын: Железовский Артемий Никифорович
Мать ребёнка: Железовская Дарья Азаровна
Смерть
Неизвестно