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Железовский Николай Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1938

Дата смерти

20.02.2015

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1938

Отец: Железовский Артемий Никифорович

Мать: Железовская Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.03.1964

Дочь: Евсеенко Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Мокк Антонина Оскаровна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.02.1966

Дочь: Фоменкова Эрика Николаевна

Мать ребёнка: Мокк Антонина Оскаровна

Рождение ребёнка
16.07.1969

Дочь: Железовская Нелли Николаевна

Мать ребёнка: Мокк Антонина Оскаровна

Рождение ребёнка
13.06.1975

Сын: Железовский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Мокк Антонина Оскаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокк Антонина Оскаровна

Смерть
20.02.2015
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