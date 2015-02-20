Железовский Николай Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1938
Дата смерти20.02.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1938
Рождение ребёнка
14.03.1964
Дочь: Евсеенко Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Мокк Антонина Оскаровна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.02.1966
Дочь: Фоменкова Эрика Николаевна
Мать ребёнка: Мокк Антонина Оскаровна
Рождение ребёнка
16.07.1969
Дочь: Железовская Нелли Николаевна
Мать ребёнка: Мокк Антонина Оскаровна
Рождение ребёнка
13.06.1975
Сын: Железовский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Мокк Антонина Оскаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокк Антонина Оскаровна
Смерть
20.02.2015