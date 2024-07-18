Ребров Михайло Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти11.05.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Ребров Петр Петров
Мать: (Реброва) Федосия
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Реброва) Матрона Михайлова
Мать ребёнка: (Реброва) Мария Семенова
Рождение ребёнка
07.03.1847
Мать ребёнка: (Реброва) Мария Семенова
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: (Реброва) Мария Семенова
Рождение ребёнка
08.04.1853
Дочь: (Реброва) Александра Михайлова
Мать ребёнка: (Реброва) Мария Семенова
Смерть
11.05.1884