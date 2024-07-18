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Ребров Михайло Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

11.05.1884

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Ребров Петр Петров

Мать: (Реброва) Федосия

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Реброва) Матрона Михайлова

Мать ребёнка: (Реброва) Мария Семенова

Рождение ребёнка
07.03.1847

Сын: Ребров Семен Михайлов

Мать ребёнка: (Реброва) Мария Семенова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ребров Максим Михайлов

Мать ребёнка: (Реброва) Мария Семенова

Рождение ребёнка
08.04.1853

Дочь: (Реброва) Александра Михайлова

Мать ребёнка: (Реброва) Мария Семенова

Смерть
11.05.1884

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