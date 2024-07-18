Ребров Семен Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1847
Отец: Ребров Михайло Петров
Мать: (Реброва) Мария Семенова
Рождение ребёнка
01.01.1876
Дочь: (Реброва) Татиана Семенова
Мать ребёнка: (Реброва) Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
14.07.1877
Сын: Ребров Илья Семенов
Мать ребёнка: (Реброва) Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
17.12.1878
Мать ребёнка: (Реброва) Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
01.04.1880
Мать ребёнка: (Реброва) Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
23.01.1883
Мать ребёнка: (Реброва) Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
17.08.1885
Мать ребёнка: (Реброва) Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ребров Иоанн Семенов
Мать ребёнка: (Реброва) Анна Игнатьева
Смерть
Неизвестно