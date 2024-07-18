Ребров Семен Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРебров Семен Михайлов

Ребров Семен Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1847

Отец: Ребров Михайло Петров

Мать: (Реброва) Мария Семенова

Рождение ребёнка
01.01.1876

Дочь: (Реброва) Татиана Семенова

Мать ребёнка: (Реброва) Анна Игнатьева

Рождение ребёнка
14.07.1877

Сын: Ребров Илья Семенов

Мать ребёнка: (Реброва) Анна Игнатьева

Рождение ребёнка
17.12.1878

Сын: Ребров Стефан Семенов

Мать ребёнка: (Реброва) Анна Игнатьева

Рождение ребёнка
01.04.1880

Сын: Ребров Симеон Симеонов

Мать ребёнка: (Реброва) Анна Игнатьева

Рождение ребёнка
23.01.1883

Сын: Ребров Викентий Симеонов

Мать ребёнка: (Реброва) Анна Игнатьева

Рождение ребёнка
17.08.1885

Сын: Ребров Андрей Симеонов

Мать ребёнка: (Реброва) Анна Игнатьева

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ребров Иоанн Семенов

Мать ребёнка: (Реброва) Анна Игнатьева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.