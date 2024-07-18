(Реброва) Анна Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1876
Дочь: (Реброва) Татиана Семенова
Отец ребёнка: Ребров Семен Михайлов
Рождение ребёнка
14.07.1877
Сын: Ребров Илья Семенов
Отец ребёнка: Ребров Семен Михайлов
Рождение ребёнка
17.12.1878
Отец ребёнка: Ребров Семен Михайлов
Рождение ребёнка
01.04.1880
Отец ребёнка: Ребров Семен Михайлов
Рождение ребёнка
23.01.1883
Отец ребёнка: Ребров Семен Михайлов
Рождение ребёнка
17.08.1885
Отец ребёнка: Ребров Семен Михайлов
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ребров Иоанн Семенов
Отец ребёнка: Ребров Семен Михайлов
Смерть
Неизвестно