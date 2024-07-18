(Реброва) Анна Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Реброва) Анна Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1876

Дочь: (Реброва) Татиана Семенова

Отец ребёнка: Ребров Семен Михайлов

Рождение ребёнка
14.07.1877

Сын: Ребров Илья Семенов

Отец ребёнка: Ребров Семен Михайлов

Рождение ребёнка
17.12.1878

Сын: Ребров Стефан Семенов

Отец ребёнка: Ребров Семен Михайлов

Рождение ребёнка
01.04.1880

Сын: Ребров Симеон Симеонов

Отец ребёнка: Ребров Семен Михайлов

Рождение ребёнка
23.01.1883

Сын: Ребров Викентий Симеонов

Отец ребёнка: Ребров Семен Михайлов

Рождение ребёнка
17.08.1885

Сын: Ребров Андрей Симеонов

Отец ребёнка: Ребров Семен Михайлов

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ребров Иоанн Семенов

Отец ребёнка: Ребров Семен Михайлов

Смерть
Неизвестно

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