(Реброва) Мария Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти12.06.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Реброва) Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Ребров Михайло Петров
Рождение ребёнка
07.03.1847
Отец ребёнка: Ребров Михайло Петров
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Ребров Михайло Петров
Рождение ребёнка
08.04.1853
Дочь: (Реброва) Александра Михайлова
Отец ребёнка: Ребров Михайло Петров
Смерть
12.06.1882