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(Реброва) Мария Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

12.06.1882

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Реброва) Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Ребров Михайло Петров

Рождение ребёнка
07.03.1847

Сын: Ребров Семен Михайлов

Отец ребёнка: Ребров Михайло Петров

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ребров Максим Михайлов

Отец ребёнка: Ребров Михайло Петров

Рождение ребёнка
08.04.1853

Дочь: (Реброва) Александра Михайлова

Отец ребёнка: Ребров Михайло Петров

Смерть
12.06.1882

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