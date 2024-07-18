Ребров Иоанн Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Ребров Семен Михайлов
Мать: (Реброва) Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ребров Андрей Иванов
Мать ребёнка: (Реброва) Серафима Никифорова
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Реброва) Евгения Иванова
Мать ребёнка: (Реброва) Серафима Никифорова
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Реброва) Анна Иванова
Мать ребёнка: (Реброва) Серафима Никифорова
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ребров Петр Иванов
Мать ребёнка: (Реброва) Серафима Никифорова
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Реброва) Серафима Никифорова
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Реброва) Серафима Никифорова
Смерть
Неизвестно