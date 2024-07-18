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Ребров Иоанн Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

1917 г.р.
1919 г.р.
1923 г.р.
1925 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ребров Семен Михайлов

Мать: (Реброва) Анна Игнатьева

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ребров Андрей Иванов

Мать ребёнка: (Реброва) Серафима Никифорова

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Реброва) Евгения Иванова

Мать ребёнка: (Реброва) Серафима Никифорова

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Реброва) Анна Иванова

Мать ребёнка: (Реброва) Серафима Никифорова

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ребров Петр Иванов

Мать ребёнка: (Реброва) Серафима Никифорова

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Реброва) Серафима Никифорова

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Реброва) Серафима Никифорова

Смерть
Неизвестно

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