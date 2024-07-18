(Реброва) Серафима Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Реброва) Серафима Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1917 г.р.
1919 г.р.
1923 г.р.
1925 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ребров Андрей Иванов

Отец ребёнка: Ребров Иоанн Семенов

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Реброва) Евгения Иванова

Отец ребёнка: Ребров Иоанн Семенов

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Реброва) Анна Иванова

Отец ребёнка: Ребров Иоанн Семенов

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ребров Петр Иванов

Отец ребёнка: Ребров Иоанн Семенов

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ребров Иоанн Семенов

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ребров Иоанн Семенов

Смерть
Неизвестно

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