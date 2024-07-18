(Реброва) Серафима Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ребров Андрей Иванов
Отец ребёнка: Ребров Иоанн Семенов
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Реброва) Евгения Иванова
Отец ребёнка: Ребров Иоанн Семенов
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Реброва) Анна Иванова
Отец ребёнка: Ребров Иоанн Семенов
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ребров Петр Иванов
Отец ребёнка: Ребров Иоанн Семенов
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ребров Иоанн Семенов
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ребров Иоанн Семенов
Смерть
Неизвестно