(Реброва) Федосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Устинья Петрова
Отец ребёнка: Ребров Петр Петров
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Катерина Петрова
Отец ребёнка: Ребров Петр Петров
Рождение ребёнка
1809
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Ребров Петр Петров
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Ребров Петр Петров
Смерть
Неизвестно