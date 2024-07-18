(Реброва) Федосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Реброва) Федосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Устинья Петрова

Отец ребёнка: Ребров Петр Петров

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Катерина Петрова

Отец ребёнка: Ребров Петр Петров

Рождение ребёнка
1809

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Ребров Петр Петров

Рождение ребёнка
1816

Сын: Ребров Михайло Петров

Отец ребёнка: Ребров Петр Петров

Смерть
Неизвестно

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