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Бородкин Сергей Фаддеевич

Место рождения

Подкленка, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Бородкин Фаддей Александрович

Мать: Бородкина Евпраксия Алексеевна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Бородкин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Бородкина Александра Стефановна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Бородкин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Бородкина Александра Стефановна

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородкина Александра Стефановна

Смерть
После 1917
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