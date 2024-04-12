Бородкин Сергей Фаддеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Бородкин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Бородкина Александра Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Бородкин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Бородкина Александра Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917