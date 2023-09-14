Бородкина Евпраксия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.1883 ст.
Сын: Бородкин Александр Фадеевич
Отец ребёнка: Бородкин Фаддей Александрович
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Бородкин Сергей Фаддеевич
Отец ребёнка: Бородкин Фаддей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917