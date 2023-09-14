Бородкина Евпраксия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородкина Евпраксия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1856 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1883 ст.

Сын: Бородкин Александр Фадеевич

Отец ребёнка: Бородкин Фаддей Александрович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Бородкин Сергей Фаддеевич

Отец ребёнка: Бородкин Фаддей Александрович

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородкин Фаддей Александрович

Смерть
После 1917
Подкленка, Шуйский район, Северный край
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