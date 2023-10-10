Бородкин Фаддей Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Рождение ребёнка
27.08.1883 ст.
Сын: Бородкин Александр Фадеевич
Мать ребёнка: Бородкина Евпраксия Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Бородкин Сергей Фаддеевич
Мать ребёнка: Бородкина Евпраксия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917