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Бородкин Фаддей Александрович

Место рождения

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Бородкин Александр Афанасьевич

Мать: Бородкина Мария Ивановна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
27.08.1883 ст.

Сын: Бородкин Александр Фадеевич

Мать ребёнка: Бородкина Евпраксия Алексеевна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Бородкин Сергей Фаддеевич

Мать ребёнка: Бородкина Евпраксия Алексеевна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородкина Евпраксия Алексеевна

Смерть
После 1917
Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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