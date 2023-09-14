Бородкина Александра Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородкина Александра Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1885 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Бородкин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Бородкин Сергей Фаддеевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Бородкин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Бородкин Сергей Фаддеевич

Подкленка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородкин Сергей Фаддеевич

Смерть
После 1917
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