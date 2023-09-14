Бородкина Александра Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Бородкин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Бородкин Сергей Фаддеевич
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Бородкин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Бородкин Сергей Фаддеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917