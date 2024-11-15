Полоротов Селиверст (Силиверст) Сафронович Софронович Около 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полоротов Селиверст (Силиверст) Сафронович Софронович

Место рождения

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Полоротов Сафроний (Софроний) Васильевич

Мать: Полоротова Евдокия Антониевна

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
На осень 1897 года - 4 года РГИА 1290-6-363.
Бракосочетание
До 1913

Жена: Полоротова Ирина Михайловна

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Полоротов Михаил Селиверстович Силиверстович

Мать ребёнка: Полоротова Ирина Михайловна

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Домошенкина (Полоротова) Зинаида (Зеновья) Селиверстовна Силиверстовна

Мать ребёнка: Полоротова Ирина Михайловна

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Полоротов Федор Селиверстович Силиверстович

Мать ребёнка: Полоротова Ирина Михайловна

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Упоминание
1923
Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворной карточке № 17 Забайкальской губернии Нерчинско-Заводского уезда Актагучинской волости Ел... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Полоротов Пётр Селиверстович Силиверстович

Мать ребёнка: Полоротова Ирина Михайловна

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
или 1922 год
Рождение ребёнка
1928

Сын: Полоротов Алексей Селиверстович Силиверстович

Мать ребёнка: Полоротова Ирина Михайловна

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
из с\х переписи 1938-1939 гг.
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Полоротова Анна Селиверстовна Силиверстовна

Мать ребёнка: Полоротова Ирина Михайловна

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Упоминание
С 1938 по 1939
Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
В документах фонда "Буруканский сельский совет", в похозяйственных книгах основных производственных показателей хозяйств колхозников за 1938-1939 годы в колхозе им. Ворошилова (с. Елгино) значится: хо... Показать все
Смерть
Неизвестно

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