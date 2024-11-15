Полоротов Селиверст (Силиверст) Сафронович Софронович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
На осень 1897 года - 4 года РГИА 1290-6-363.
Бракосочетание
До 1913
Рождение ребёнка
1913
Сын: Полоротов Михаил Селиверстович Силиверстович
Мать ребёнка: Полоротова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Домошенкина (Полоротова) Зинаида (Зеновья) Селиверстовна Силиверстовна
Мать ребёнка: Полоротова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Полоротов Федор Селиверстович Силиверстович
Мать ребёнка: Полоротова Ирина Михайловна
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворной карточке № 17 Забайкальской губернии Нерчинско-Заводского уезда Актагучинской волости Ел... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Полоротов Пётр Селиверстович Силиверстович
Мать ребёнка: Полоротова Ирина Михайловна
или 1922 год
Рождение ребёнка
1928
Сын: Полоротов Алексей Селиверстович Силиверстович
Мать ребёнка: Полоротова Ирина Михайловна
из с\х переписи 1938-1939 гг.
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Полоротова Анна Селиверстовна Силиверстовна
Мать ребёнка: Полоротова Ирина Михайловна
Упоминание
С 1938 по 1939
В документах фонда "Буруканский сельский совет", в похозяйственных книгах основных производственных показателей хозяйств колхозников за 1938-1939 годы в колхозе им. Ворошилова (с. Елгино) значится: хо... Показать все
Смерть
Неизвестно