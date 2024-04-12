Домошенкина (Полоротова) Зинаида (Зеновья) Селиверстовна Силиверстовна
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворной карточке № 17 Забайкальской губернии Нерчинско-Заводского уезда Актагучинской волости Ел... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Домошенкина Аграфена Сергеевна
Отец ребёнка: Домошенкин Сергей П
или 1935 год
Бракосочетание
До 1934
Муж: Домошенкин Сергей П
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Домошенкина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Домошенкин Сергей П
или 1937 год
Рождение ребёнка
1938
Сын: Домошенкин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Домошенкин Сергей П
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Домошенкина Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Домошенкин Сергей П
Упоминание
С 1940 по 1942
В документах фонда "Буруканский сельский совет", в похозяйственных книгах основных производственных показателей хозяйств колхозников за 1940-1942 годы в колхозе им. Ворошилова (с. Елгино) значится: хо... Показать все
Упоминание
С 1943 по 1945
В документах фонда "Буруканский сельский совет", в похозяйственных книгах основных производственных показателей хозяйств колхозников за 1943-1945 годы в колхозе им. Ворошилова (с. Елгино) значится: хо... Показать все
Смерть
Неизвестно