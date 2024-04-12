Домошенкина (Полоротова) Зинаида (Зеновья) Селиверстовна Силиверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домошенкина (Полоротова) Зинаида (Зеновья) Селиверстовна Силиверстовна

Место рождения

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Полоротов Селиверст Сафронович Софронович

Мать: Полоротова Ирина Михайловна

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Упоминание
1923
Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворной карточке № 17 Забайкальской губернии Нерчинско-Заводского уезда Актагучинской волости Ел... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Домошенкина Аграфена Сергеевна

Отец ребёнка: Домошенкин Сергей П

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
или 1935 год
Бракосочетание
До 1934

Муж: Домошенкин Сергей П

Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Домошенкина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Домошенкин Сергей П

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
или 1937 год
Рождение ребёнка
1938

Сын: Домошенкин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Домошенкин Сергей П

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Домошенкина Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Домошенкин Сергей П

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Упоминание
С 1940 по 1942
Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
В документах фонда "Буруканский сельский совет", в похозяйственных книгах основных производственных показателей хозяйств колхозников за 1940-1942 годы в колхозе им. Ворошилова (с. Елгино) значится: хо... Показать все
Упоминание
С 1943 по 1945
Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
В документах фонда "Буруканский сельский совет", в похозяйственных книгах основных производственных показателей хозяйств колхозников за 1943-1945 годы в колхозе им. Ворошилова (с. Елгино) значится: хо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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