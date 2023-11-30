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Домошенкина Мария Сергеевна

Место рождения

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

Около 1936

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936

Отец: Домошенкин Сергей П

Мать: Домошенкина Зинаида Селиверстовна Силиверстовна

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
или 1937 год
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