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Домошенкина Мария Сергеевна
Домошенкина Мария Сергеевна
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Древо
Место рождения
Елгино
, Нерчинский округ, Забайкальская область
Дата рождения
Около 1936
Пол
Женский
Отец
Домошенкин Сергей П
1914 г.р.
Мать
Домошенкина (Полоротова) Зинаида (Зеновья) Селиверстовна Силиверстовна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936
Отец:
Домошенкин Сергей П
Мать:
Домошенкина Зинаида Селиверстовна Силиверстовна
Елгино
, Нерчинский округ, Забайкальская область
или 1937 год
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