Полоротова Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоротова Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Полоротов Михаил Селиверстович Силиверстович

Отец ребёнка: Полоротов Селиверст Сафронович Софронович

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Бракосочетание
До 1913

Муж: Полоротов Селиверст Сафронович Софронович

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Домошенкина Зинаида Селиверстовна Силиверстовна

Отец ребёнка: Полоротов Селиверст Сафронович Софронович

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Полоротов Федор Селиверстович Силиверстович

Отец ребёнка: Полоротов Селиверст Сафронович Софронович

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Полоротов Пётр Селиверстович Силиверстович

Отец ребёнка: Полоротов Селиверст Сафронович Софронович

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
или 1922 год
Упоминание
1923
Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворной карточке № 17 Забайкальской губернии Нерчинско-Заводского уезда Актагучинской волости Ел... Показать все
Рождение ребёнка
1928

Сын: Полоротов Алексей Селиверстович Силиверстович

Отец ребёнка: Полоротов Селиверст Сафронович Софронович

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Полоротова Анна Селиверстовна Силиверстовна

Отец ребёнка: Полоротов Селиверст Сафронович Софронович

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Упоминание
С 1938 по 1939
Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
В документах фонда "Буруканский сельский совет", в похозяйственных книгах основных производственных показателей хозяйств колхозников за 1938-1939 годы в колхозе им. Ворошилова (с. Елгино) значится: хо... Показать все
Упоминание
С 1943 по 1945
Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
В документах фонда "Буруканский сельский совет", в похозяйственных книгах основных производственных показателей хозяйств колхозников за 1943-1945 годы в колхозе им. Ворошилова (с. Елгино) значится: хо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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