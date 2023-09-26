Полоротова Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Полоротов Михаил Селиверстович Силиверстович
Отец ребёнка: Полоротов Селиверст Сафронович Софронович
Бракосочетание
До 1913
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Домошенкина Зинаида Селиверстовна Силиверстовна
Отец ребёнка: Полоротов Селиверст Сафронович Софронович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Полоротов Федор Селиверстович Силиверстович
Отец ребёнка: Полоротов Селиверст Сафронович Софронович
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Полоротов Пётр Селиверстович Силиверстович
Отец ребёнка: Полоротов Селиверст Сафронович Софронович
или 1922 год
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворной карточке № 17 Забайкальской губернии Нерчинско-Заводского уезда Актагучинской волости Ел... Показать все
Рождение ребёнка
1928
Сын: Полоротов Алексей Селиверстович Силиверстович
Отец ребёнка: Полоротов Селиверст Сафронович Софронович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Полоротова Анна Селиверстовна Силиверстовна
Отец ребёнка: Полоротов Селиверст Сафронович Софронович
Упоминание
С 1938 по 1939
В документах фонда "Буруканский сельский совет", в похозяйственных книгах основных производственных показателей хозяйств колхозников за 1938-1939 годы в колхозе им. Ворошилова (с. Елгино) значится: хо... Показать все
Упоминание
С 1943 по 1945
В документах фонда "Буруканский сельский совет", в похозяйственных книгах основных производственных показателей хозяйств колхозников за 1943-1945 годы в колхозе им. Ворошилова (с. Елгино) значится: хо... Показать все
Смерть
Неизвестно