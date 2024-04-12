Полоротов Пётр Селиверстович Силиверстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоротов Пётр Селиверстович Силиверстович

Место рождения

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: Полоротов Селиверст Сафронович Софронович

Мать: Полоротова Ирина Михайловна

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
или 1922 год
Упоминание
1923
Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворной карточке № 17 Забайкальской губернии Нерчинско-Заводского уезда Актагучинской волости Ел... Показать все
Смерть
Неизвестно
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