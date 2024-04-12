Полоротов Пётр Селиверстович Силиверстович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
или 1922 год
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворной карточке № 17 Забайкальской губернии Нерчинско-Заводского уезда Актагучинской волости Ел... Показать все
Смерть
Неизвестно