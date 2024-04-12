Полоротов Михаил Селиверстович Силиверстович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти11.03.1944
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворной карточке № 17 Забайкальской губернии Нерчинско-Заводского уезда Актагучинской волости Ел... Показать все
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Полоротова Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Полоротова Варвара Ионовна
Бракосочетание
До 1935
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Полоротова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Полоротова Варвара Ионовна
Упоминание
С 1938 по 1939
В документах фонда "Буруканский сельский совет", в похозяйственных книгах основных производственных показателей хозяйств колхозников за 1938-1939 годы в колхозе им. Ворошилова (с. Елгино) значится: хо... Показать все
Смерть
11.03.1944
умер от ран