Полоротов Михаил Селиверстович Силиверстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоротов Михаил Селиверстович Силиверстович

Место рождения

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

11.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Полоротов Селиверст Сафронович Софронович

Мать: Полоротова Ирина Михайловна

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Упоминание
1923
Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворной карточке № 17 Забайкальской губернии Нерчинско-Заводского уезда Актагучинской волости Ел... Показать все
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Полоротова Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Полоротова Варвара Ионовна

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Бракосочетание
До 1935

Жена: Полоротова Варвара Ионовна

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Полоротова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Полоротова Варвара Ионовна

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Упоминание
С 1938 по 1939
Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
В документах фонда "Буруканский сельский совет", в похозяйственных книгах основных производственных показателей хозяйств колхозников за 1938-1939 годы в колхозе им. Ворошилова (с. Елгино) значится: хо... Показать все
Смерть
11.03.1944
умер от ран
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