Солодовников Геннадий Павлович
Место рождения
Дата рождения04.09.1957
Дата смерти22.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
14.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Харченко) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
02.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Харченко) Ольга Михайловна
Смерть
22.08.2010
г.Уральск, он же Яицкий городок