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Солодовников Геннадий Павлович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

04.09.1957

Дата смерти

22.08.2010

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

1960 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1957

Отец: Солодовников Павел Григорьевич

Мать: Солодовников (Сафрыгин) Валентина Михайловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Харченко) Ольга Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
14.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Харченко) Ольга Михайловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Харченко) Ольга Михайловна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
22.08.2010
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок

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