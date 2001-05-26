Солодовников Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти26.05.2001
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Солодовников Григорий Фокеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.09.1957
Сын: Солодовников Геннадий Павлович
Мать ребёнка: Солодовников Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Солодовников Николай Павлович
Мать ребёнка: Солодовников Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
02.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников Валентина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
26.05.2001
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев