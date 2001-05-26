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Солодовников Павел Григорьевич

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

26.05.2001

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

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Жена

1937 г.р.

Дети

1957 г.р.
1958 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Солодовников Григорий Фокеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
04.09.1957

Сын: Солодовников Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Солодовников Валентина Михайловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Солодовников Николай Павлович

Мать ребёнка: Солодовников Валентина Михайловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Валентина Михайловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Валентина Михайловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Валентина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
26.05.2001
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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