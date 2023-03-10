Солодовников (Сафрыгин) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Сафрыгин) Валентина Михайловна

Место рождения

ЗКО, п.Погодаев, Казахстан

Дата рождения

1937

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

1957 г.р.
1958 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Павел Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
04.09.1957

Сын: Солодовников Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Солодовников Павел Григорьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Солодовников Николай Павлович

Отец ребёнка: Солодовников Павел Григорьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Павел Григорьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Павел Григорьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
2019
Малая Царевщина, Красноярский муниципальный район, Самарская область
с.Малая Царевщина

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