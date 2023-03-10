Солодовников (Сафрыгин) Валентина Михайловна
Место рожденияЗКО, п.Погодаев, Казахстан
Дата рождения1937
Дата смерти2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
04.09.1957
Сын: Солодовников Геннадий Павлович
Отец ребёнка: Солодовников Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1958
Сын: Солодовников Николай Павлович
Отец ребёнка: Солодовников Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
02.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Павел Григорьевич
Смерть
2019
Малая Царевщина, Красноярский муниципальный район, Самарская область
с.Малая Царевщина