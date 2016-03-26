Солодовников (Харченко) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения27.08.1960
Дата смерти26.03.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
14.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Геннадий Павлович
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Геннадий Павлович
Смерть
26.03.2016
г.Уральск, он же Яицкий городок