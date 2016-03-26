Солодовников (Харченко) Ольга Михайловна 27.08.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Солодовников (Харченко) Ольга Михайловна

Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

27.08.1960

Дата смерти

26.03.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Геннадий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
14.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Геннадий Павлович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Геннадий Павлович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
26.03.2016
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок

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