Коковкин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
1865
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Ожигова (Коковкина) Феоктиста Михайловна
Мать ребёнка: Коковкина (Коковкина) Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Коковкина) Пелагея
Мать ребёнка: Коковкина (Коковкина) Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Суворова (Коковкина) Анна
Мать ребёнка: Коковкина (Коковкина) Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Коковкин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Коковкина (Коковкина) Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Дубинина (Коковкина) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Коковкина (Коковкина) Анастасия Матвеевна
Смерть
Неизвестно