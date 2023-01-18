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Коковкин Михаил Васильевич

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Место рождения

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Коковкин Василий Авдеевич

Мать: Коковкин (Коковкин) Ксения Софоновна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1865

Жена: Коковкина (Коковкина) Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Ожигова (Коковкина) Феоктиста Михайловна

Мать ребёнка: Коковкина (Коковкина) Анастасия Матвеевна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Коковкина) Пелагея

Мать ребёнка: Коковкина (Коковкина) Анастасия Матвеевна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Суворова (Коковкина) Анна

Мать ребёнка: Коковкина (Коковкина) Анастасия Матвеевна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Коковкин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Коковкина (Коковкина) Анастасия Матвеевна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Дубинина (Коковкина) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Коковкина (Коковкина) Анастасия Матвеевна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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