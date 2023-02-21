Коковкин Василий Авдеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коковкин Василий Авдеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коковкин Авдей Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1845

Сын: Коковкин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Коковкин Ксения Софоновна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куличкин Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Коковкин Ксения Софоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коковкин Ксения Софоновна

Смерть
Неизвестно
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