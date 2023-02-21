Коковкин Василий Авдеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коковкин Авдей Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1845
Сын: Коковкин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Коковкин Ксения Софоновна
Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куличкин Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Коковкин Ксения Софоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно