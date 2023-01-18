Коковкин (Коковкин) Ксения Софоновна
Место рожденияБордуково
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Софон Афанасьевич
Мать: Мавра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куличкин (Коковкина) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Коковкин Василий Авдеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Коковкин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Коковкин Василий Авдеевич
Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно