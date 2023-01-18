Коковкин (Коковкин) Ксения Софоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коковкин (Коковкин) Ксения Софоновна

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Место рождения

Бордуково

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Софон Афанасьевич

Мать: Мавра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куличкин (Коковкина) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Коковкин Василий Авдеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коковкин Василий Авдеевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Коковкин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Коковкин Василий Авдеевич

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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