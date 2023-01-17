Суворова (Коковкина) Анна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Загрузина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Суворов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фелисада Ивановна
Отец ребёнка: Суворов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Суворов Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Суворов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно