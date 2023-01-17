Суворова (Коковкина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова (Коковкина) Анна

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Место рождения

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Коковкин Михаил Васильевич

Мать: Коковкина Анастасия Матвеевна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Загрузина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Суворов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фелисада Ивановна

Отец ребёнка: Суворов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Суворов Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Суворов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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