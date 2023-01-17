Загрузина (Суворова) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Суворов Иван Федорович
Мать: Суворова Анна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Загрузин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Загрузин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Загрузин Александр Петрович
Отец ребёнка: Загрузин Петр Яковлевич
Жолнино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Данилова София Петровна
Отец ребёнка: Загрузин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Тамара Петровна
Отец ребёнка: Загрузин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Патуева Александра Петровна
Отец ребёнка: Загрузин Петр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно