Загрузина (Суворова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загрузина (Суворова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Суворов Иван Федорович

Мать: Суворова Анна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Загрузин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Загрузин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Загрузин Александр Петрович

Отец ребёнка: Загрузин Петр Яковлевич

Жолнино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Данилова София Петровна

Отец ребёнка: Загрузин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Тамара Петровна

Отец ребёнка: Загрузин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Патуева Александра Петровна

Отец ребёнка: Загрузин Петр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загрузин Петр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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