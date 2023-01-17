Дубинина (Коковкина) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
13.02.1905
Рождение ребёнка
17.11.1905
Сын: Дубинин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Дубинин Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
28.12.1907
Дочь: Козлова Ольга Степановна
Отец ребёнка: Дубинин Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
19.07.1912
Сын: Дубинин Николай Степанович
Отец ребёнка: Дубинин Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
30.12.1914
Сын: Дубинин Василий Степанович
Отец ребёнка: Дубинин Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Дубинин Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Дубинин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Дубинин Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Дубинин Степан Григорьевич
Смерть
Неизвестно