Дубинина (Коковкина) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинина (Коковкина) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Коковкин Михаил Васильевич

Мать: Коковкина Анастасия Матвеевна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
13.02.1905

Муж: Дубинин Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
17.11.1905

Сын: Дубинин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Дубинин Степан Григорьевич

Миглеево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.12.1907

Дочь: Козлова Ольга Степановна

Отец ребёнка: Дубинин Степан Григорьевич

Миглеево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.07.1912

Сын: Дубинин Николай Степанович

Отец ребёнка: Дубинин Степан Григорьевич

Миглеево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.12.1914

Сын: Дубинин Василий Степанович

Отец ребёнка: Дубинин Степан Григорьевич

Миглеево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Дубинин Иван Степанович

Отец ребёнка: Дубинин Степан Григорьевич

Миглеево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Дубинин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Дубинин Степан Григорьевич

Миглеево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Дубинин Степан Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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