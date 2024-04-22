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Глоба Григорий Петрович

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

1880

Дата смерти

07.03.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Глоба Пётр Андреевич

Мать: Глоба Акелина Ермолаевна

Рождение ребёнка
18.08.1903

Дочь: Фёкла Григорьевна

Мать ребёнка: Глоба Ефросиния Герасимовна

Рождение ребёнка
13.02.1907

Дочь: Ефросиния Григорьевна

Мать ребёнка: Глоба Ефросиния Герасимовна

Рождение ребёнка
12.08.1909

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Глоба Ефросиния Герасимовна

Рождение ребёнка
06.02.1915

Сын: Глоба Лука Григорьевич

Мать ребёнка: Глоба Ефросиния Герасимовна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Глоба Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Глоба Ефросиния Герасимовна

Рождение ребёнка
29.06.1920

Сын: Глоба Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Глоба Ефросиния Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глоба Ефросиния Герасимовна

Смерть
07.03.1920
Причина смерти - болезнь тиф.
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