Глоба Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти07.03.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Глоба Пётр Андреевич
Мать: Глоба Акелина Ермолаевна
Рождение ребёнка
18.08.1903
Дочь: Фёкла Григорьевна
Мать ребёнка: Глоба Ефросиния Герасимовна
Рождение ребёнка
13.02.1907
Дочь: Ефросиния Григорьевна
Мать ребёнка: Глоба Ефросиния Герасимовна
Рождение ребёнка
12.08.1909
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Глоба Ефросиния Герасимовна
Рождение ребёнка
06.02.1915
Мать ребёнка: Глоба Ефросиния Герасимовна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Глоба Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Глоба Ефросиния Герасимовна
Рождение ребёнка
29.06.1920
Мать ребёнка: Глоба Ефросиния Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1920
Причина смерти - болезнь тиф.