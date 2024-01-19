Глоба Ефросиния Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1903
Дочь: Фёкла Григорьевна
Отец ребёнка: Глоба Григорий Петрович
Рождение ребёнка
13.02.1907
Дочь: Ефросиния Григорьевна
Отец ребёнка: Глоба Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно