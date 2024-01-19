Глоба Ефросиния Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глоба Ефросиния Герасимовна

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1903

Дочь: Фёкла Григорьевна

Отец ребёнка: Глоба Григорий Петрович

Рождение ребёнка
13.02.1907

Дочь: Ефросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Глоба Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глоба Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
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