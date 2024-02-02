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Глоба Акелина Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Глоба Григорий Петрович

Отец ребёнка: Глоба Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
19.01.1887

Дочь: Дузь Васса Петровна

Отец ребёнка: Глоба Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
16.09.1889

Дочь: София Петровна

Отец ребёнка: Глоба Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
28.01.1895

Дочь: Афанасия Петровна

Отец ребёнка: Глоба Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
14.05.1897

Дочь: Гликерия Петровна

Отец ребёнка: Глоба Пётр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глоба Пётр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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