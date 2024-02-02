Глоба Акелина Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Глоба Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
19.01.1887
Дочь: Дузь Васса Петровна
Отец ребёнка: Глоба Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
16.09.1889
Дочь: София Петровна
Отец ребёнка: Глоба Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
28.01.1895
Дочь: Афанасия Петровна
Отец ребёнка: Глоба Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
14.05.1897
Дочь: Гликерия Петровна
Отец ребёнка: Глоба Пётр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глоба Пётр Андреевич
Смерть
Неизвестно