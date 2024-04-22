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Глоба Пётр Андреевич

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Глоба Андрей Павлович

Мать: Глоба Анастасия Никитична

Рождение ребёнка
1880

Сын: Глоба Григорий Петрович

Мать ребёнка: Глоба Акелина Ермолаевна

Рождение ребёнка
19.01.1887

Дочь: Дузь Васса Петровна

Мать ребёнка: Глоба Акелина Ермолаевна

Рождение ребёнка
16.09.1889

Дочь: София Петровна

Мать ребёнка: Глоба Акелина Ермолаевна

Рождение ребёнка
28.01.1895

Дочь: Афанасия Петровна

Мать ребёнка: Глоба Акелина Ермолаевна

Рождение ребёнка
14.05.1897

Дочь: Гликерия Петровна

Мать ребёнка: Глоба Акелина Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глоба Акелина Ермолаевна

Смерть
Неизвестно
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