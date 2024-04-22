Глоба Пётр Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Глоба Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Глоба Акелина Ермолаевна
Рождение ребёнка
19.01.1887
Дочь: Дузь Васса Петровна
Мать ребёнка: Глоба Акелина Ермолаевна
Рождение ребёнка
16.09.1889
Дочь: София Петровна
Мать ребёнка: Глоба Акелина Ермолаевна
Рождение ребёнка
28.01.1895
Дочь: Афанасия Петровна
Мать ребёнка: Глоба Акелина Ермолаевна
Рождение ребёнка
14.05.1897
Дочь: Гликерия Петровна
Мать ребёнка: Глоба Акелина Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глоба Акелина Ермолаевна
Смерть
Неизвестно