Вельямидова (Оншукова) Марья Марва? Яковлевна 02.04.1819 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Вельямидова (Оншукова) Марья Марва? Яковлевна

Место рождения

Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Тарнянский приход, деревня Коломовская

Дата рождения

02.04.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1819 ст.

Отец: Оншуков Яков Лаврентьевич

Мать: Оншукова Татьяна Наумовна

Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Тарнянский приход, деревня Коломовская
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Вельямидов Михаил Сампсонович

Отец ребёнка: Вельямидов Сампсон Иванович

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Вельямидова Фекла Сампсоновна

Отец ребёнка: Вельямидов Сампсон Иванович

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Вельямидова Параскева Сампсоновна

Отец ребёнка: Вельямидов Сампсон Иванович

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Вельямидова Марияамия Сампсоновна

Отец ребёнка: Вельямидов Сампсон Иванович

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Вельямидова Марья Сампсоновна

Отец ребёнка: Вельямидов Сампсон Иванович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Ельцов (Вельямидова) Анна Сампсоновна

Отец ребёнка: Вельямидов Сампсон Иванович

Архангельская губерния, Шенкурский уезд, деревня Зуевская
Смерть
Неизвестно

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