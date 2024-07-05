Вельямидова (Оншукова) Марья Марва? Яковлевна
Место рожденияАрхангельская губерния, Шенкурский уезд, Тарнянский приход, деревня Коломовская
Дата рождения02.04.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.04.1819 ст.
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Тарнянский приход, деревня Коломовская
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Вельямидов Михаил Сампсонович
Отец ребёнка: Вельямидов Сампсон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Вельямидова Фекла Сампсоновна
Отец ребёнка: Вельямидов Сампсон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Вельямидова Параскева Сампсоновна
Отец ребёнка: Вельямидов Сампсон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Вельямидова Марияамия Сампсоновна
Отец ребёнка: Вельямидов Сампсон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Вельямидова Марья Сампсоновна
Отец ребёнка: Вельямидов Сампсон Иванович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Ельцов (Вельямидова) Анна Сампсоновна
Отец ребёнка: Вельямидов Сампсон Иванович
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, деревня Зуевская
Смерть
Неизвестно