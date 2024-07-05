Вельямидов Сампсон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Вельямидов Михаил Сампсонович
Мать ребёнка: Вельямидова (Оншукова) Марья Марва? Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Вельямидова Фекла Сампсоновна
Мать ребёнка: Вельямидова (Оншукова) Марья Марва? Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Вельямидова Параскева Сампсоновна
Мать ребёнка: Вельямидова (Оншукова) Марья Марва? Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Вельямидова Марияамия Сампсоновна
Мать ребёнка: Вельямидова (Оншукова) Марья Марва? Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Вельямидова Марья Сампсоновна
Мать ребёнка: Вельямидова (Оншукова) Марья Марва? Яковлевна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Ельцов (Вельямидова) Анна Сампсоновна
Мать ребёнка: Вельямидова (Оншукова) Марья Марва? Яковлевна
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, деревня Зуевская
Смерть
Неизвестно