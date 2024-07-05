Вельямидов Сампсон Иванович Около 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вельямидов Сампсон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Вельямидов Михаил Сампсонович

Мать ребёнка: Вельямидова (Оншукова) Марья Марва? Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Вельямидова Фекла Сампсоновна

Мать ребёнка: Вельямидова (Оншукова) Марья Марва? Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Вельямидова Параскева Сампсоновна

Мать ребёнка: Вельямидова (Оншукова) Марья Марва? Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Вельямидова Марияамия Сампсоновна

Мать ребёнка: Вельямидова (Оншукова) Марья Марва? Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Вельямидова Марья Сампсоновна

Мать ребёнка: Вельямидова (Оншукова) Марья Марва? Яковлевна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Ельцов (Вельямидова) Анна Сампсоновна

Мать ребёнка: Вельямидова (Оншукова) Марья Марва? Яковлевна

Архангельская губерния, Шенкурский уезд, деревня Зуевская
Смерть
Неизвестно

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