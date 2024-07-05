Оншукова Татьяна Наумовна
Место рожденияАрхангельская губерния, Шенкурский уезд, Тарнянский приход, деревня Коломовская
Дата рожденияОколо 1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1788 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Тарнянский приход, деревня Коломовская
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Оншукова Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Оншуков Яков Лаврентьевич
Рождение ребёнка
02.04.1819 ст.
Дочь: Вельямидова (Оншукова) Марья Марва? Яковлевна
Отец ребёнка: Оншуков Яков Лаврентьевич
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Тарнянский приход, деревня Коломовская
Рождение ребёнка
06.03.1821
Сын: Аншуков Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Оншуков Яков Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно