Оншукова Татьяна Наумовна Около 1788 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Оншукова Татьяна Наумовна

Место рождения

Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Тарнянский приход, деревня Коломовская

Дата рождения

Около 1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Тарнянский приход, деревня Коломовская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оншуков Яков Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Оншукова Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Оншуков Яков Лаврентьевич

Рождение ребёнка
02.04.1819 ст.

Дочь: Вельямидова (Оншукова) Марья Марва? Яковлевна

Отец ребёнка: Оншуков Яков Лаврентьевич

Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Тарнянский приход, деревня Коломовская
Рождение ребёнка
06.03.1821

Сын: Аншуков Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Оншуков Яков Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно

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