Оншуков Яков Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Оншуков Лаврентий
Мать: Оншукова Агрипина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Оншукова Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Оншукова Татьяна Наумовна
Рождение ребёнка
02.04.1819 ст.
Дочь: Вельямидова (Оншукова) Марья Марва? Яковлевна
Мать ребёнка: Оншукова Татьяна Наумовна
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Тарнянский приход, деревня Коломовская
Рождение ребёнка
06.03.1821
Сын: Аншуков Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Оншукова Татьяна Наумовна
Смерть
Неизвестно