Оншуков Яков Лаврентьевич Около 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оншуков Яков Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Оншуков Лаврентий

Мать: Оншукова Агрипина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оншукова Татьяна Наумовна

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Оншукова Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Оншукова Татьяна Наумовна

Рождение ребёнка
02.04.1819 ст.

Дочь: Вельямидова (Оншукова) Марья Марва? Яковлевна

Мать ребёнка: Оншукова Татьяна Наумовна

Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Тарнянский приход, деревня Коломовская
Рождение ребёнка
06.03.1821

Сын: Аншуков Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Оншукова Татьяна Наумовна

Смерть
Неизвестно

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